Mar Rosso, Centcom: missile Houthi nel Golfo di Aden, nessun danno

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che il gruppo Houthi dello Yemen ha lanciato un missile balistico antinave nel Golfo di Aden, ma non ha causato danni a nessuna nave.

"Il missile non ha colpito alcuna nave e non sono stati segnalati feriti o danni", ha aggiunto il Centcom in una nota diffusa questa mattina. "Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha poi ingaggiato e distrutto con successo quattro sistemi aerei senza pilota (UAV) e un missile terra-aria nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi", è stato precisato.