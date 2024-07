Liberata l'hostess irlandese: Dubai ritira le accuse

Cercare di togliersi la vita e consumare alcolici sono infatti illegali negli Emirati Arabi Uniti. Dal 2020, per il tentato suicidio, il giudice può decidere di mandare il colpevole in una struttura riabilitativa anziché in carcere. Il consumo di alcolici invece è legale solo in locali che possiedono la licenza obbligatoria. Berli in altri luoghi può portare a una condanna detentiva: fino a sei mesi di carcere, oltre a una multa che può superare i 25mila euro.