Hong Kong, Trump invita Xi a incontrare personalmente i manifestanti

Il presidente Donald Trump ritiene che il suo collega cinese Xi Jinping dovrebbe incontrare di persona i manifestanti di Hong Kong. Se lo facesse, "ci sarebbe una conclusione felice e illuminata al problema, non ho dubbi", ha affermato via Twitter. Un precedente tweet di Trump sembrava suggerire la possibilità di un incontro tra lui stesso e Xi per discutere dei disordini ad Hong Kong.