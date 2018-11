Hong Kong, terribile scontro tra autobus e taxi: 5 morti e 30 feriti

E' di cinque vittime il bilancio provvisorio di un grave incidente avvenuto sulla autostrada di Hong Kong per lo scontro tra un autobus, impegnato nel trasporto di lavoratori diretti all'aeroporto internazionale dell'ex colonia britannica, e un taxi in sosta d'emergenza. Secondo la polizia locale, i feriti sono oltre 30. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, accaduto a circa 19 km dall'aeroporto.