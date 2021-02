Hong Kong segue Pechino e oscura la Bbc accusata di essere imparziale

Ansa

La RTHK, il network Hong Kong finanziato dal governo locale, ha interrotto le trasmissioni del servizio di "Bbc World Service e Bbc News Weekly". La mossa è giunta dopo l'oscuramento imposto dall'autorità di vigilanza in Cina, che ha accusato il canale britannico di aver violato i regolamenti con notizie "non vere e non imparziali". La reazione di Pechino è legata alle inchieste della Bbc sullo Xinjiang e allo stop alla Cgtn in Gb.