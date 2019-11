Hong Kong, rammarico per firma Trump al Democracy Act 

Il governo di Hong Kong esprime "rammarico" per la firma di Donald Trump all'"Hong Kong Human Rights and Democracy Act", il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell'ex colonia. La normativa, si legge in una nota, manda "un segnale sbagliato ai manifestanti", oltre a "interferire negli affari interni di Hong Kong" ed "a essere priva di fondamento".