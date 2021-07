Hong Kong, progettavano attentati: 9 persone in manette

Afp

La polizia di Hong Kong ha arrestato 9 persone, tra cui 6 studenti, perché sospettati di essere coinvolti in un complotto per fabbricare esplosivi. Secondo quanto riportato dalla polizia, il gruppo stava pianificato di far saltare tribunali, tunnel lungo il porto, ferrovie e persino di mettere alcuni di questi esplosivi nei cassonetti della spazzatura per strada "per massimizzare i danni causati alla società".