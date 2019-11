Hong Kong, polizia: "Spareremo se minacciati da armi" 

La polizia di Hong Kong ha minacciato il ricorso a "colpi d'arma da fuoco" se gli agenti dovessero continuare a misurarsi con manifestanti in possesso di "armi letali". E' il primo monito del genere lanciato in quasi sei mesi di proteste. "Se i manifestanti continuano con azioni pericolose, non potremmo avere altra scelta se non quella di ricorrere all'uso della forza, inclusi i colpi di arma da fuoco", ha detto il portavoce Louis Lau.