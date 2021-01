Hong Kong, maxi retata polizia: arrestati 53 attivisti

Ansa

Sono 53 gli attivisti del fronte democratici arrestati a Hong Kong per aver "organizzato e partecipato" la sovversione dei poteri dello Stato, in base all'art.22 della legge sulla sicurezza nazionale. E' questa la motivazione della maxi retata che ha mobilitato un migliaio di mille agenti di polizia per le primarie del 2020 organizzate in vista delle politiche di settembre, rinviate di un anno a causa del Covid-19.