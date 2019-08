Hong Kong, in migliaia per una nuova protesta contro il governo

A Hong Kong migliaia di persone si sono radunate nel quartiere di Mong Kok per una nuova marcia contro il governo e per la democrazia. Al momento la situazione è tranquilla, ma alcuni manifestanti stanno distribuendo maschere anti-gas dopo che le proteste delle scorse settimane sono sfociate in violenti scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni per disperdere la folla. I ristoranti del quartiere stanno offrendo bevande e cibo gratis.