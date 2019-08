Hong Kong, gli organizzatori annullano la manifestazione di sabato

Gli organizzatori della marcia pro-democrazia hanno cancellato la manifestazione prevista per sabato a Hong Kong e vietata dalla polizia. I promotori del gruppo Civil Human Rights hanno detto di non aver avuto altra scelta che annullare l'appuntamento per via dei timori in merito all'incolumità dei partecipanti. Non è ancora chiaro se i manifestanti troveranno un modo alternativo per esprimere il loro dissenso.