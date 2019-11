Hong Kong, Cina: Democracy Act minerà cooperazione con Usa 

La firma di Donald Trump dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il pacchetto di misure a favore delle proteste antigovernative in corso da oltre 5 mesi nell'ex colonia britannica, minerà la cooperazione con la Cina "in aree importanti". Lo ha assicurato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. "Cosa dovrà venire fuori, verrà fuori prima o poi", ha aggiunto Geng, in merito alle imprecisate contromisure ventilate da Pechino.