Hong Kong, alta tensione: la polizia spara lacrimogeni sui dimostranti

I dimostranti bruciano false banconote - I dimostranti hanno bruciato monete finte di carta per celebrare la Festa dei fantasmi affamati, una festa taoista che si celebra nel 14mo giorno del settimo mese del calendario lunare cinese, che quest'anno cade proprio il 14 agosto. Su alcune delle "banconote per l'inferno" erano effigiati la Chief Executive Carrie Lam, capo del governo dell'ex colonia britannica, e l'ex premier cinese Li Peng, morto recentemente all'età di 90 anni.



Inoltre, la compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific ha licenziato due piloti che erano stati precedentemente sospesi per essere rimasti coinvolti nelle manifestazioni pro-democrazia nell'ex colonia britannica. L'ha reso noto lo stesso vettore, secondo quanto riferisce il South China Morning Post. Una portavoce della compagnia ha detto che i due sono stati licenziati "in accordo con i termini e condizioni dei loro contratti di lavoro".