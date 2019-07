Honduras, almeno 26 morti nel naufragio di un peschereccio

Stando a quanto emerso, l'imbarcazione sarebbe uscita in mare in condizioni meteorologiche non appropriate per pescare e si sarebbe persa a circa 40 miglia nautiche dalla costa. L'associazione dei pescatori commerciali dei Caraibi in Honduras ha detto che le barche vicine sono state richiamate sul posto per coadiuvare i soccorsi.



L'affondamento sarebbe avvenuto vicino a Cayo Gorda, una zona a nordest del punto più orientale della costa dell'Honduras. Le autorità hanno fatto sapere che un'altra nave da pesca con 49 uomini a bordo si era già ribaltata poco prima nella stessa zona, ma, in questo caso tutti i pescatori sono stati portati salvati.