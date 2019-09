Hillary Clinton: "Clooney candidato alla Casa Bianca? Serve gente preparata"

“Clooney presidente Usa? Serve gente preparata. ” Così Hillary Clinton, ex candidata democratica alla Casa Bianca, ha liquidato l’ipotetica discesa in campo dell'attore alle primarie Dem. Parole pronunciate a Cernobbio, dal forum Ambrosetti. “George ha già smentito la voce. Ma se fosse stato qui con noi a discutere di Putin, Iran e Afghanistan - ha detto Clinton - ne avrebbe comunque tratto la conclusione che si tratta di materie troppo complesse".

"Ci sono problematiche talmente serie - dal climate change alla politica estera - che richiedono una persona preparatissima”. Non si è espressa, invece, sul nome del possibile candidato: “Non dirò niente finchè non sarà il partito a scegliere”. All'amministrazione Trump la donna ha riservato solo critiche: “Sono sbagliati i dazi contro la Cina ed è stato un errore annullare l’accordo sul nucleare con l’Iran. Inoltre, Trump non ha fatto nulla per bloccare le interferenze di Vladimir Putin nel sistema elettorale americano ed europeo. Sbagliatissime le politiche ambientali e sull’immigrazione: servirebbero sforzi comuni con agenzie internazionali”.

Le voci sulla presunta candidatura di George Clooney - Le indiscrezioni sono cominciate già a marzo. Ad accendere la miccia era stata anche la sua donazione da 500mila dollari a March for our lives, una manifestazione organizzata dagli studenti di Parkland per sensibilizzare il governo in materia di controllo delle armi. Ad alimentare ulteriormente l’ipotesi sulle ambizioni politiche dell’attore, è stata invece la visita estiva dell’ex presidente Usa Barack Obama a Villa l'Oleandra, dimora di Clooney a Laglio, sul lago di Como. L’ipotesi era quella di un possibile appoggio di Obama al divo hollywoodiano. “Noi tiferemmo per lui” aveva commentato entusiasta Roberto Pozzi, sindaco di Laglio.



In passato il divo non ha fatto mistero di essere sempre meno interessato alla recitazione e sempre di più alle questioni sociali. Tuttavia, è ufficiale: per la delusione dei suoi numerosissimi fan, Clooney non ha mai dichiarato di volersi candidare. Per ora.