Kate Middleton, Harry e Meghan augurano "salute e guarigione" alla Principessa del Galles

"Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace ", hanno affermato il Duca e la Duchessa di Sussex in una nota.

La vicinanza di Re Carlo a Kate Il messaggio di Harry e Meghan ha fatto seguito a quello di Re Carlo III. Il sovrano britannico si è detto "molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto" e rimane in "stretto contatto con la sua amata nuora". Buckingham Palace ha fatto sapere che il monarca è rimasto in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il periodo trascorso in ospedale. Sia il re che la regina "continueranno a offrire il loro amore e il loro sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile", ha concluso Buckingham Palace.

Rishi Sunak: "Kate ha il sostegno di tutto il Paese" La notizia della malattia di Kate Middleton ha scosso il mondo e suscitato le reazioni anche di molti leader politici. Prima fra tutte, ovviamente, quella del premier britannico Rishi Sunak: "La principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua il suo processo di guarigione. Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione". Il primo ministro ha chiesto che sia assicurata a Kate la massima privacy dopo tutta l'attenzione mediatica delle ultime settimane.

"Nelle ultime settimane è stata sottoposta a un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social - ha proseguito Sunak -. Quando si tratta di questioni di salute, come tutti gli altri, le deve essere concessa la privacy per concentrarsi sul suo trattamento e stare con la sua amorevole famiglia. So di parlare a nome dell'intero Paese augurandole una guarigione completa e rapida e non vedo l'ora di vederla di nuovo in azione quando sarà pronta".