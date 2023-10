Haiti, in nove mesi più di 900 sequestri e oltre 1.500 omicidi

Ad Haiti imperversa sempre più la violenza per mano di bande criminali.

Fra gennaio e settembre di quest'anno, almeno 901 persone sono state sequestrate e 1.564 assassinate. Sono dati riferiti dal Centro per l'analisi e la ricerca sui diritti umani. Per contrastare l'azione delle bande criminali, le Nazioni Unite hanno approvato la formazione di una missione multinazionale di sicurezza, guidata dal Kenya, che dovrebbe entrare in azione all'inizio del 2024.