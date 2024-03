Haiti, gli Usa evacuano il personale dall'ambasciata

Gli Stati Uniti hanno evacuato il personale non essenziale dall'ambasciata di Haiti, mentre Port au Prince, controllata per l'80% da bande criminali, assomiglia sempre di più a un campo di battaglia.

Il trasferimento è stato condotto in elicottero dall'esercito Usa, nel cuore della notte. Secondo una dichiarazione del comando Sud degli Stati Uniti, la missione è stata realizzata per "consentire la continuazione delle operazioni dell'ambasciata e la partenza del personale non essenziale". L'ambasciata nella capitale haitiana resta aperta, con la sicurezza rafforzata da un contingente di marines.