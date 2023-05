Haiti, Onu impegnata per trovare una soluzione alla crisi

Haiti è ancora nel caos.

I massimi responsabili dell'Onu, Antonio Guterres, e dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, si sono attivati in questi giorni per cercare di trovare una soluzione alla crisi, aggravata dall'azione di bande criminali che tengono sotto scacco la popolazione e le stesse forze dell'ordine. Domenica Guterres, che a ottobre aveva rilanciato un appello del premier hatiano Ariel Henry per la creazione di una forza multinazionale di pace, è arrivato in Giamaica per colloqui con il primo ministro Andrew Holness: i due leader hanno discusso anche "di come coinvolgere maggiormente la comunità internazionale".