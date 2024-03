Haiti, il capo gang avverte: "Via il presidente Henry o sarà guerra civile"

Usa escludono invio truppe

Gli Stati Uniti hanno affermato che non invieranno truppe ad Haiti dopo la sorprendente esplosione di violenza tra bande nell'isola. Il gruppo statunitense McClatchy aveva riferito che c'erano stati contatti tra diplomatici americani e haitiani sulla prospettiva di un dispiegamento di emergenza di Forze speciali Usa ad Haiti per aiutare a ristabilire l'ordine. Tuttavia un funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha respinto questa ipotesi: "Gli Stati Uniti non stanno inviando truppe americane ad Haiti per sostenere le operazioni di sicurezza della polizia nazionale haitiana."