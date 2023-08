Haiti, 300 donne e bambini rapiti nei primi sei mesi del 2023

Rapimenti in aumento Il numero dei bambini e donne rapiti è in allarmante crescita: ha già quasi eguagliato il numero totale dei rapimenti nel 2022 ed è quasi tre volte di più rispetto al 2021.Come riferito dall'agenzia dell'Onu in una nota, in molti casi i bambini e le donne sono presi con la forza da gruppi armati e utilizzati per ottenere vantaggi finanziari o tattici.

"Le storie che stiamo ascoltando dai colleghi e dai partner sul campo dell'Unicef sono scioccanti e inaccettabili: le donne e i bambini non sono merci. Non sono merce di scambio. Non dovrebbero mai essere esposti a violenze così inimmaginabili. L'aumento dei rapimenti e dei sequestri minaccia sia la popolazione di Haiti sia coloro che sono lì ad aiutarla", ha dichiarato Gary Conille, Direttore Regionale Unicef per l'America Latina e i Caraibi.

"Ho visto la straordinaria resilienza dei bambini, delle donne e delle famiglie di Haiti, che affrontano sfide apparentemente insormontabili, rifiutandosi di arrendersi. Tuttavia, il loro coraggio si scontra con un terrore crescente e impensabile. Tutto questo deve finire ora", ha aggiunto Conille.

