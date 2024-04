Guinness, morta la donna più alta del mondo

Maria Feliciana dos Santos, alta 2,25 metri, riconosciuta come una delle donne più alte del mondo, è morta all'età di 77 anni.

La notizia, riferiscono i media brasiliani, è stata confermata dai famigliari. La donna da alcuni giorni era ricoverata in un ospedale privato di Aracaju, dove le era stata diagnosticata una polmonite ed è deceduta a causa di complicazioni cardiache. Nata ad Amparo do São Francisco, Maria Feliciana ha girato diverse città esibendosi nei circhi. Negli anni Sessanta vinse il titolo di "Regina dell'altezza" in un concorso indetto dal programma Hora da Buzina.