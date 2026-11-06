Ucraina, sale a 53 morti e 50 dispersi il bilancio del raid russo su Komyshuvakha | Attaccato un impianto energetico a Kiev

Le forze armate russe hanno colpito un impianto di accumulo di energia elettrica nella città di Bila Tserkva, nella regione di Kiev. Secondo Mosca il sito si occupava di rifornire strutture dell'industria militare ucraina. Il raid è stato annunciato dal ministero della Difesa russo che ha riferito di una serie di attacchi notturni condotti con droni contro infrastrutture energetiche e obiettivi logistici ucraini. "A seguito degli attacchi è stato colpito un impianto di accumulo di energia elettrica nella città di Bila Tserkva, nella regione di Kiev, che forniva elettricità alle strutture del complesso militare-industriale ucraino", ha dichiarato il ministero in un comunicato. Secondo la stessa fonte, nel corso della notte le forze russe hanno proseguito gli attacchi con droni contro infrastrutture energetiche ucraine e imbarcazioni utilizzate a sostegno delle Forze armate di Kiev.