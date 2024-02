Putin: "Pronti al dialogo con Kiev | Se non fosse per l'Occidente, la guerra sarebbe finita un anno e mezzo fa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 726.

Se nel Donetsk le truppe russe consolidano le posizioni dopo la caduta di Adviivka e avanzano ancora di qualche chilometro, a Mosca Vladimir Putin gongola e gioca al bastone e alla carota: "La situazione in Ucraina è una questione di vita o di morte per noi", ma la Russia "è pronta al dialogo, se non fosse stato per la posizione dell'Occidente, i combattimenti sarebbero cessati un anno e mezzo fa". Secondo il Washington Post, che cita fonti dell'intelligence occidentale, dietro alla destituzione del capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhnyi, ci sarebbe un'operazione di disinformazione architettata da Mosca.