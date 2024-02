Ucraina, Kuleba: "Bene Ue sugli asset russi congelati, vadano a Kiev" | Metsola: "Spendere di più nella difesa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 720.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, accoglie "con favore la decisione del Consiglio europeo che apre la strada all'utilizzo delle entrate straordinarie derivanti dai beni russi congelati. L'Ucraina è pronta a continuare a lavorare con i partner per raggiungere il nostro obiettivo finale: mettere le risorse russe a disposizione dell'Ucraina. L'aggressore deve pagare". La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Trump sulla Nato, dice: "Dobbiamo ancora fare di più per la spesa per la difesa dei singoli paesi, e inviare il messaggio più chiaro possibile, ovvero che siamo abbastanza forti da poterci difendere a vicenda".