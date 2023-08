Ucraina, tensione al confine tra Polonia e Bielorussia | Varsavia invia nuove truppe: "Violato il nostro spazio aereo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 525.

Nuovi attacchi di droni militari sulla città di Mosca e in Crimea, sulle navi russe, secondo fonti russe. Colpito di nuovo il grattacelo centrato domenica scorsa. L'Ue: "Le accuse di Mosca sull'attacco di droni non sono credibili". Gli Stati Uniti: "Non incoraggiamo gli attacchi ucraini oltre confine". Esplode la rabbia degli abitanti in Georgia per l'invasione di turisti russi. Tensione al confine tra Polonia e Bielorussia. Varsavia denuncia una violazione dello spazio aereo e invia nuove truppe.