Guerra Ucraina, l'Onu sospende la Russia dal Consiglio dei diritti umani

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato, con 93 voti a favore, la richiesta degli Usa di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra.

Nella bozza di risoluzione, tra i cui cosponsor c'è anche l'Italia, si esprime "grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca". Dall'invasione russa dell'Ucraina, le Nazioni Unite avevano già adottato altre due risoluzioni promosse dai Paesi occidentali.