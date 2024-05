Medioriente, colloqui Usa-Iran contro l'escalation | Israele: trovati i corpi di tre ostaggi israeliani a Gaza

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 225.

Due alti dirigenti dell'amministrazione Biden hanno avuto colloqui indiretti con funzionari iraniani in Oman per evitare un'escalation nella regione. Le forze israeliane Idf hanno sferrato un raid su Jenin, in Cisgiordania, e hanno trovato i corpi di tre ostaggi israeliani a Gaza: sono stati uccisi il 7 ottobre dopo essere fuggiti dal Nova Festival e i loro cadaveri portati nella Striscia. Netanyahu: "Il cuore si spezza per una perdita così grande". In una lettera al ministro Katz, i titolari degli Esteri d'Italia e di altri 12 Paesi, coordinati da Tajani per la presidenza del G7, ribadiscono "l'opposizione a un'operazione militare su larga scala a Rafah" e "la richiesta di un piano credibile per proteggere" i civili.