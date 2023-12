Tank israeliani iniziano l'attacco di terra a sud di Gaza | "Serviranno anni ma elimineremo i capi di Hamas"

I servizi segreti israeliani hanno ricevuto istruzione di eliminare i dirigenti di Hamas ovunque si trovino. Lo ha affermato il capo dello Shin Bet, Ronen Bar in un intervento a porte chiuse, secondo la Tv pubblica Kan. "Siamo determinati a farlo - afferma Bar - ovunque si trovino: a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Turchia, nel Qatar o altrove. Richiederà anni, ma saremo presenti". Bar ha aggiunto: "Questa è la nostra Monaco": un riferimento all'eliminazione dei dirigenti palestinesi di Settembre Nero ordinata al Mossad dall'allora premier Golda Meir dopo la strage degli atleti israeliani alle olimpiadi del 1972.