Gaza, Hamas consegna gli ostaggi: due donne e nove bambini | Qatar: "Intesa per altri 2 giorni di tregua"

Scontri a Dublino, auto in fiamme e negozi saccheggiati

Terminato il quarto giorno di tregua nella guerra in Medioriente, il Qatar ha annunciato che è stata trovata l'intesa per prolungare il cessate il fuoco di altri due giorni.

Dopo aver raggiunto un accordo sul quarto rilascio degli ostaggi, Hamas ha consegnato a Israele nove bambini e due madri e si è detto disposto a trattare per il rilascio di soldati dello Stato ebraico. Domenica aveva rilasciato 17 ostaggi, 13 israeliani e quattro stranieri fra cui un russo dopo mediazione "diretta" di Mosca. Telefonata tra Netanyahu e Biden. "I due leader hanno discusso della situazione a Gaza, della pausa nei combattimenti e dell'aumento dell'ulteriore necessaria assistenza umanitaria" nella Striscia. Il premier israeliano ha detto al presidente Usa che "c'è un piano di intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni ulteriore giorno di tregua". Biden: "Sfruttiamo la tregua per aumentare gli aiuti".