Hamas ha liberato altri 13 ostaggi israeliani e 4 stranieri | Tel Aviv rilascia 39 detenuti palestinesi

"Per quanto felici siamo, e non c'è persona più felice di noi in questo momento, noi continueremo a combattere per il ritorno di tutti il prima possibile". Queste le parole con cui uno dei parenti degli ostaggi liberati oggi da Hamas ha commentato il rilascio a Canale 13, come riportato da Haaretz. Aviv Habaron ha potuto riabbracciare oggi la nipote Adi Shoham e i suoi figli Neve, di 8 anni, e Yahel, di 3. "Speriamo che i prossimi gruppi vengano rilasciati nei prossimi giorni", ha detto.