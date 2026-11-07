Iran, due missili colpiscono l'isola di Qeshm | Vance vuole un accordo ma l'esercito aspetta l'ordine di Trump

"Non voglio parlarne. Abbiamo condotto un piccolo attacco in Iran. Hanno costruito un piccolo dispositivo antiaereo e lo abbiamo messo fuori combattimento in 15 minuti, forse cinque". Lo ha detto Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se gli Stati Uniti fossero stati dietro l'attacco all'isola di Qeshm. Invece, secondo quanto riferito al quotidiano New York Times da fonti del Pentagono e comandanti militari, migliaia di militari e mezzi aerei e navali statunitensi, dispiegati su oltre una dozzina di navi e in basi nella regione e negli Stati Uniti, sono pronti a riprendere operazioni militari su vasta scala contro l'Iran su ordine del presidente.