Dall'Iran ai dazi, Trump a XI: "Avremo un fantastico futuro insieme"

Non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. "Avremo un fantastico futuro insieme", ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella Grande sala del popolo a Pechino. "Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente, e avremo un futuro fantastico insieme", ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due Paesi sono arrivati a "un bivio" nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. "Dovremmo essere partner, non avversari". Vertice, dunque, ad alta posta in gioco, centrato su commercio, Iran, Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Il presidente Usa dovrebbe anche chiedere a Pechino di aiutare a convincere Teheran, il suo partner più stretto in Medioriente, a mettere fine alla guerra avviata da Stati uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Trump ha chiesto che Teheran riapra lo Stretto di Hormuz, rotta cruciale per petrolio e gas naturale mondiali, e martedì ha di nuovo minacciato di colpire duramente l'Iran se i suoi leader non accetteranno limiti al programma nucleare. Xi ha però altre priorità. Si tratta della prima visita di un presidente statunitense in Cina in quasi dieci anni. L'incontro potrebbe indicare se la distensione emersa negli ultimi mesi tra Washington e Pechino potrà proseguire e quali concessioni le due parti siano disposte a fare.