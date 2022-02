Guerra in Ucraina, Russia: pronti a negoziati nelle prossime ore

La Russia sarà pronta ai colloqui tra poche ore.

Lo scrive l'agenzia russa Tass citando fonti politiche. Secondo il capodelegazione russo, Vladimir Medinsky, Kiev avrebbe accettato di partecipare ai negoziati e una delegazione ucraina sarebbe in partenza per Gomel, in Bielorussia. Dall'Ucraina, però, non sono ancora arrivate conferme.