Guerra in Ucraina, Roberto Cingolani: "Bisogna investire nello sviluppo delle nuove sorgenti"

"Bisogna investire nello sviluppo delle

nuove sorgenti

motori nucleari dei rompighiaccio

emergenza energetica

"Mattino Cinque News"

Roberto Cingolani

che potrebbero essere dirimenti tra 10-15 anni, mi riferisco in particolare a macchine di quarta generazione che, semplificando un po', sono i, quindi roba che già esiste, non sono grandi centrali nucleari, sono motori che producono 300/350 Megawatt ". Con queste parole è intervenuto sull’, Ministro della transizione ecologica.

"

Bill Gates

il Ministro Cingolani

investire sulla fusione

sta finanziando i primi prototipi - ha aggiunto- che saranno emessi in Romania credo il prossimo anno o tra due anni, quindi non sto parlando di fantascienza, potrebbero essere in un menù di mix energetico una soluzione e poi, per il futuro più lontano, bisogna seriamenteche è il meccanismo di funzionamento delle stelle diciamo".