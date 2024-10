Gruppo legato al Pkk rivendica l'attentato in Turchia

Un gruppo armato legato al Pkk ha rivendicato l'attentato terroristico di mercoledì contro la sede dell'Industria Aerospaziale di Ankara, in Turchia, che ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 22. "Questa azione, pianificata da tempo e attuata con successo, non ha alcun legame con l'agenda politica discussa in Turchia nell'ultimo mese", ha affermato con un comunicato il Centro di Difesa Popolare, rivendicando l'attacco da parte della squadra "Battaglione immortali". Intanto il ministero dell'Interno turco ha annunciato l'arresto di 176 membri del Pkk in una retata.