Greta Thunberg incontra Angela Merkel: "E' stata carina ma tutti possono essere leader, basta andare per le strade"

"Angela Merkel è stata molto carina e amichevole". Lo ha detto Greta Thunberg, in conferenza stampa a Berlino, dopo l'incontro. "Ma non bisogna essere soltanto cancellieri o primi ministri, per diventare leader coraggiosi basta andare per le strade e adempiere ai propri doveri democratici", ha esortato l'attivista, sottolineando: "Abbiamo bisogno di leader, di persone che abbiano coraggio, che escano dalla loro zona di comfort e pensino al lungo periodo". Greta è stata accompagnata dall'attivista tedesca Luisa Neubauer.