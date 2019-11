Greta Thunberg in una foto del 1898? "Non è un fotomontaggio"

E' lei o non è lei? Mentre la Rete si interroga su improbabili teorie fantascientifiche sull'"immortalità" di Greta Thunberg "viaggiatrice nel tempo", arriva dall'Università di Washington di Seattle la conferma: la foto della bimba con le treccine somigliante alla giovane ambientalista svedese e risalente al 1898, epoca della corsa all'oro nel Klondike (Canada), è "autentica". Parola di Ruggero Taradel, direttore dei programmi di Studio all'estero di Comparative History of Ideas dell'ateneo americano.

"Non è un fotomontaggio" - La foto in cui appare una bambina molto somigliante a Greta Thunberg "è autentica, è del 1898, il fotografo è Eric A. Hegg, e l'originale (che è stato digitalizzato) è conservato negli archivi della University of Washington, dove insegno", afferma Taradel.

Lo storico scatto si intitola "Three children operating a rocker in a Gold Mine on Dominion Creek, Yukon Territory". Taradel fuga così ogni ipotesi che la fotografia di "Greta" diffusa sui social sia un fotomontaggio.

"C'erano molti scandinavi nello Yukon e nel Klondike - spiega Taradel - ma il punto decisivo è il fotografo che prese lo scatto in questione: era Eric A. Hegg, svedese. Partecipò egli stesso alla corsa all'oro con molti altri svedesi e le sue foto ritraggono di solito proprio membri di questo gruppo etnico e nazionale. Quindi la foto ritrae quasi certamente dei ragazzi o svedesi o di origine svedese. Gruppi nazionali che all'epoca erano geneticamente piuttosto omogenei".

"Non è quindi così strano che una ragazza dell'epoca potesse assomigliare parecchio a Greta Thunberg", la conclusione dell'accademico.

La teoria dei complottisti - Intanto la fotografia emersa dagli archivi dell'Università di Washington sta infiammando il variegato mondo dei complottisti, stimolando le teorie più assurde. La somiglianza straordinaria della bimba ritratta nel 1898 con Greta Thurnberg, la 16enne svedese che ispira la campagna globale contro i cambiamenti climatici, è stata diffusa dalla stampa americana e britannica, scatenando le reazioni in Rete, tra il serio ed il faceto.

C'è chi ovviamente ha parlato di un fotomontaggio nella migliore tradizione delle fake news che girano su internet, chi di reincarnazione e chi spiega che Greta è evidentemente in grado di viaggiare nel tempo ed è venuta ai giorni nostri "per salvarci" dalla catastrofe climatica.

Quest'ultima sembra essere la tesi dominante. Finora nessun commento da Greta, che ha ottenuto un passaggio a emissioni zero su una barca a vela, La Vagabonde, dagli Usa alla Spagna e conta di arrivare a Madrid in tempo per la conferenza sul clima Cop25 del 2 dicembre.