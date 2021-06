Green pass Ue, firmato il regolamento: operativo dal 1° luglio

Ansa

E' arrivata la firma delle istituzioni Ue sul regolamento che istituisce il certificato digitale Covid Ue, noto come digital green pass, per gli spostamenti all'interno dell'Unione. Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, in rappresentanza degli Stati membri, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Parlamento, David Sassoli, hanno siglato il testo finale. L'entrata in vigore è prevista per il 1° luglio.