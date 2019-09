Grecia, stop alle restrizioni bancarie dovute alla crisi finanziaria

E' ormai ufficiale: la Grecia ha abolito le restrizioni bancarie imposte durante la crisi finanziaria del 2015 . Revocati quindi i limiti sulle transazioni commerciali internazionali, sui prelievi in contanti fuori dal Paese e sul denaro inviato agli studenti all'estero. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha commentato su Twitter: " L'abolizione dei controlli sui capitali è una condizione necessaria per attrarre gli investimenti e la crescita".

L'ultimo provvedimento smantellato Le misure erano entrate in vigore quattro anni fa dopo uno stallo nella trattativa tra gli istituti internazionali, tra cui la Bce guidata da Mario Draghi, e il precedente governo Tsipras. La mancanza di un accordo aveva portato alla chiusura di alcune banche per tre settimane e all'imposizione di severi limiti nei prelievi .

La sofferenza del 2015Dopo anni di negoziati con Commissione europea, Bce e Fondo Monetario Internazionale, il Paese era sprofondato in una grave crisi economica e sociale. Nel mese di giugno, per paura della mancanza di liquidità, i cittadini presero d'assalto le banche, prelevando quasi quattro miliardi in quattro giorni e costringendole alla chiusura. Anche il settore della sanità ha risentito della situazione: le cure mediche venivano fornite in ambulatori di fortuna. Gli ospedali infatti avevano subito un dimezzamento dei fondi dal 2010. In seguito alla firma del piano di aiuti per il salvataggio del Paese, nel corso degli anni le restrizioni sono state rimosse.