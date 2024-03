Grecia, scossa di terremoto di magnitudo 5.7 | Avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia

La scossa è stata avvertita anche nella vicina isola di Zante e nella penisola del Peloponneso. L'Osservatorio di Atene aveva inizialmente segnalato due terremoti successivi di magnitudo 5,2 e 5,7, ma Papadopoulos non ha escluso "un errore di sistema" e ha riferito di un unico terremoto di magnitudo 5,7 sulla scala Richter. Le Strofadi sono costituite da due isolotti, uno disabitato e l'altro che ospita un monastero.

La scossa avvenuta in Grecia, alle 8.12 ora italiana, è stata avvertita anche in alcune aree del Sud Italia, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Numerose le segnalazioni, anche attraverso i commenti sui social network, dalle regioni sopracitate.

I commenti degli utenti social

"Il terremoto non ce lo facciamo mancare mai nei giorni di festa in Sicilia, rispettiamo le tradizioni"; "Scossa di terremoto lunghetta #Catania": sono alcuni dei commenti apparsi su X. E ancora: "Ho sentito una scossa di terremoto qui in Sicilia, che bel risveglio" e "Ma cosa c'è nel Salento che in questi giorni si sentono scosse di terremoto?".