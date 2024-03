Grecia, italiano arrestato vicino ad Atene per traffico petrolio

Un cittadino italiano è stato arrestato dalla polizia greca a Varkiza, sulla costa ateniese.

Lo riportano i media greci. L'uomo, la cui identità non viene rivelata, era oggetto di un mandato di cattura per il suo coinvolgimento in un'organizzazione criminale attiva nel contrabbando di prodotti petroliferi a livello internazionale. Si stima che i guadagni del gruppo criminale superino i 21 miliardi di dollari. L'arrestato, che secondo le informazioni conduceva una vita nel lusso in Grecia, è stato portato alla procura competente.