I più gravi attacchi con coltelli degli ultimi anni in Germania e non solo

Un attacco, fortunatamente non mortale, è avvenuto nella fan-zone di Stoccarda durante la proiezione della partita tra Repubblica Ceca e Turchia del 26 giugno 2024. Tre persone sono state ferite, prima dell'intervento della polizia che ha arrestato un 25enne siriano. I feriti erano un tedesco e due cittadini turchi. Sempre durante gli Europei, nella serata del 14 giugno 2024, in occasione della partita inaugurale del torneo tra Germania e Scozia, un uomo ha fatto irruzione nel giardino di un'abitazione a Wolmirstedt, in Sassonia-Anhalt, e ha accoltellato diverse persone che si erano riunite per seguire l'incontro in televisione. L'uomo, un 27enne afghano, in precedenza aveva già aggredito e ucciso un connazionale 23enne. In seguito la polizia è intervenuta e ha ucciso l'aggressore.