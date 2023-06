Gran Bretagna, due bambini uccisi in casa: sospettata la madre

Aggredito un altro uomo

A intervenire sono stati gli agenti della Staffordshire Police: l'uomo aggredito non era stato ferito in maniera grave e, secondo alcuni testimoni, era il partner della donna. Poi sono entrati nell'abitazione della 49enne, facendo la terribile scoperta. La donna sospettata è ora in custodia ed è stata sottoposta a un interrogatorio. Nessuno dei nomi delle persone coinvolte è finora stato reso pubblico, nel rispetto del rigoroso riserbo d'indagine osservato per tradizione sull'isola.