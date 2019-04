Gran Bretagna contro "l'upskirt", spiare sotto le gonne diventa un reato nazionale ad hoc

La Gran Bretagna dichiara guerra al cosiddetto "upskirt", la famigerata pratica voyeuristica che consiste nello scattare foto o video sotto le gonne o i vestiti di donne inconsapevoli. E' infatti entrata in vigore anche in Inghilterra e Galles la legge approvata nel 2018 dalla Camera dei Comuni per sanzionare i guardoni con uno specifico reato penale, al pari di qualunque abuso sessuale e di quanto già previsto in Scozia e Irlanda del Nord.