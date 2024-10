Google ordina reattori nucleari per alimentare l'IA

Google acquisterà i 500 megawatt di energia da Kairos che sta costruendo un reattore di prova in Tennessee. Probabilmente sarà pronto per il 2027. Al momento i dettagli finanziari non sono ancora noti. Altri giganti tecnologici come Microsoft e Amazon si stanno muovendo in direzioni simili. Il primo si è accordato con Three Mile Island per prendere l’energia. Questo luogo si trova in Pennsylvania e ha ospitato il più grave disastro nucleare sul suolo americano nel 1979. Dall'altra parte Amazon ha comprato da Talen Energy un data center alimentato da energia nucleare. Molte aziende nel Regno Unito presentano domanda la governo per sviluppare le loro tecnologie SMR in un contesto in cui i ministri del Paese vogliono rilanciare l'energia nucleare.