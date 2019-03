Google, nel 2018 bloccati 2,3 miliardi di annunci ingannevoli

Nel 2018 Google ha bloccato 2,3 miliardi di annunci pubblicitari ingannevoli o pericolosi, oltre sei milioni al giorno. Quasi 207mila erano inserzioni per la rivendita di biglietti, circa 531mila riguardavano prestiti per cauzioni e 58,8 milioni erano legati ad attività di truffa online. "Continuiamo nella lotta alla disinformazione e ai siti di bassa qualità", ha affermato Scott Spencer, responsabile di Google per la sezione annunci.