Gommone di migranti verso l'Italia, Salvini: "Abbandonati da Malta"

L'Italia accusa di nuovo Malta per un gommone carico di migranti in arrivo sulle nostre coste. "Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta abbandonandolo in mezzo al mare e in direzione Italia - attacca Matteo Salvini -. La Valletta aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso ma sta cercando di rifilare a noi i profughi". "Malta si gira dall'altra parte e l'Ue che fa? - aggiunge il ministro Danilo Toninelli -. Fa finta di niente?"