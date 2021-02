Golpe in Birmania, Ue e Gb chiedono riunione Consiglio diritti umani

Afp

L'Unione europea e la Gran Bretagna hanno chiesto la convocazione di una riunione d'urgenza del Consiglio dei diritti umani dell'Onu dopo il golpe in Birmania. A farlo sapere è stato l'ambasciatore britannico a Ginevra, Julian Braithwaite. "Insieme all'Ue - ha spiegato - abbiamo presentato una richiesta per una sessione speciale sulle implicazioni per i diritti umani della crisi birmana".