Gli Usa sospendono dal 16 giugno i voli di 4 compagnie cinesi

Il dipartimento dei Trasporti Usa ha dichiarato che dal 16 giugno sospenderà i voli di quattro compagnie cinesi da e verso gli Stati Uniti, confermando le indiscrezioni di alcuni media internazionali. La decisione è stata una risposta al no di Pechino a United Airlines e Delta Airlines di riprendere da questa settimana i voli da e per la Cina, sospesi in risposta alla pandemia. L'ordine potrebbe essere messo in atto da Trump anche prima del 16 giugno.